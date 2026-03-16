Крыша обрушилась в бассейне детского лагеря в Кузбассе

Крыша обрушилась в бассейне детского лагеря «Лесная Поляна» в городе Киселевск (Кузбасс). В результате инцидента пострадавших нет, поскольку здание не использовалось в зимний период, сообщает СУ СКР региона.

По данным ведомства, обрушение произошло вечером 15 марта из-за скопления снежных масс. Организована проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Областной прокуратурой также проводится проверка по факту произошедшего.

Александра Стрелкова