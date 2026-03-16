В Самарской области автозимник Шелехметь — Белые домики прекращает работу

Временная дорога Шелехметь — Белые домики прекращает работу, так как дальнейшее ее использование небезопасно. При температуре воздуха до +6 ...+8°C грунт теряет плотность, и трасса разрушается, сообщает минтранс Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дорога естественного промерзания была открыта для автомобилистов 7 января. Она на протяжении двух месяцев обеспечивала транспортную доступность села Рождествено. Трасса была организована по согласованию с нацпарком «Самарская Лука», на территории которого проходит маршрут.

После закрытия автозимника и до начала паромной навигации основным видом транспорта остаются суда на воздушной подушке (СВП).

Руфия Кутляева