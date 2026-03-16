Житель Приморья получил 14 лет за перевод денег ВСУ и экстремистской организации

Приморский краевой суд признал местного жителя виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ), а также финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Как пояснили в пресс-службе суда, фигурант уголовного дела сделал несколько переводов на общую сумму более 13 тыс. руб. вооруженным силам Украины и НО ФБК (Фонд борьбы с коррупцией объявлен иноагентом, признан экстремистским, запрещен и ликвидирован).

Виновный также оштрафован на сумму 150 тыс. руб., а после отбывания основного наказания будет ограничен в свободе на год и четыре месяца.

«Кроме того, суд постановил конфисковать у осужденного средства мобильной связи, использовавшиеся для осуществления преступной деятельности, и эквивалент денежной суммы, перечисленной им в пользу экстремистской организации и украинских вооруженных формирований»,— говорится в сообщении.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Алексей Чернышев, Владивосток