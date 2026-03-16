Дом шахматиста в Екатеринбурге откроют к концу весны

Неофициальное открытие Центрального дома шахматиста имени А. Е. Карпова в Екатеринбурге планируется на конце весны, сообщили в пресс-службе организации. Полноценную работу она начнет осенью.

Реставрационные работы в будущем Доме шахматиста

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Реставрационные работы в будущем Доме шахматиста

На площадке планируют проводить крупные турниры по шахматам, учебные мероприятия и встречи. Федерация шамат Екатеринбурга проведет переговоры по организации крупных турниров, в том числе с привлечением гроссмейстеров, будет заниматься популяризацией шахмат в школах, парках города и торговых центрах.

«В ближайших планах — турниры с достойным призовым фондом, чтобы они были интересны сильным игрокам, и международный турнир с участием спортсменов из Белоруссии, Казахстана и Киргизии»,— рассказал член городского совета Федерации шахмат Екатеринбурга Виктор Шепелев.

Председатель совета Сергей Крушинский добавил, что призовой фонд соревнований стал значительно меньше. «Обычно в соревнованиях участвуют 80% дети и 20% взрослые. Сейчас с родителей детей взносы брать нельзя, поэтому призовой фонд резко сократился»,— сказал господин Крушинский. По его словам, федерации приходится привлекать спонсоров к своим проектам.

Дом шахматиста создают в особняке — памятнике архитектуры на перекрестке ул. Малышева — ул. Горького. Половину средств на проект должны были выделить из областного бюджета, вторую — предоставить президент Федерации шахмат Свердловской области, владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский. Стоимость восстановления особняка оценивали в более чем 150 млн руб.

Анна Капустина