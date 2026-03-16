В Петербурге будут судить монтажника после падения вывески на девушку у ТРК

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего уроженца Свердловской области. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили в прокуратуре города.

По версии следствия, обвиняемый работал сборщиком-монтажником в коммерческой организации и в период с 12 по 13 сентября 2025 года выполнял работы по установке фасадной вывески на здании торгово-развлекательного комплекса на проспекте Просвещения, 19, литера А.

Как полагает следствие, при монтаже конструкции были неверно использованы саморезы. Вечером 25 декабря 2025 года вывеска упала со здания на 24-летнюю девушку.

Пострадавшая получила ушибленную рану теменной области, которую квалифицировали как легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

