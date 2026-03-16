В Ижевске суд отправил под стражу тренера школы единоборств

В Ижевске суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу основателю и главному тренеру школы «ММА18» Туралу Мамедову, пишет «Сусанин» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Удмуртии.

Фигурант будет находиться под стражей до 10 мая по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

«Турала Маликовича задержали сотрудники силовых структур по очень неоднозначной статье. Прошу к данной информации относиться скептически»,— пишет «ММА18».

В школе единоборств добавили, что несмотря на инцидент, тренировки и выезды на турниры продолжаются в штатном режиме.

Анастасия Лопатина