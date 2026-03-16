Польский премьер Туск предупредил об угрозе выхода Польши из Евросоюза

Польша может столкнуться со сценарием наподобие британского «Брекзита», считает премьер-министр республики Дональд Туск. По его словам, к этому страну подталкивают в оппозиционной консервативной партии «Право и справедливость» (PiS).

Фото: Kuba Stezycki / Reuters Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

«Полекзит сегодня представляет собой реальную угрозу! Обе фракции крайне правого альянса "Конфедерация" и большинство членов партии "Право и справедливость" (PiS) хотят этого. Навроцкий — их покровитель. Россия, американская партия MAGA и европейские правые во главе с (президентом Венгрии Виктором.—"Ъ") Орбаном хотят разрушить ЕС. Для Польши это будет катастрофой. Я сделаю все возможное, чтобы остановить их»,— написал Дональд Туск в соцсети X.

12 марта президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект об участии Варшавы в европейской программе займов SAFE, созданной для инвестиций в военную отрасль. По словам господина Навроцкого, такой кредит «наносит удар по суверенности, независимости, экономической и военной безопасности» страны и будет бременем для будущего поколения. Вместо участия в программе финансирования Кароль Навроцкий предложил финансировать польский ВПК за счет прибыли Национального банка. Правительству Дональда Туска не хватает парламентского большинства, необходимого для преодоления вето.

9 сентября 2025 года Еврокомиссия объявила о распределении кредитов из фонда SAFE объемом €150 млрд. Польша должна была получить из этих средств €43,7 млрд. Программа стала частью плана перевооружения ЕС ReArm EU на €800 млрд, принятого весной 2025 года.

Анастасия Домбицкая