Индийские крематории и рестораны остались без газа из-за войны в Иране

Страны Западной Азии переживают серьезный кризис из-за перебоев с поставками газа из района Персидского залива. Как сообщает Financial Times (FT), в Индии возникли проблемы у крематориев, а рестораны перестали готовить блюда во фритюре. В Пакистане госслужащих перевели на четырехдневную рабочую неделю, а в Бангладеш закрыли университеты.

Индия импортирует газ преимущественно из ОАЭ, Кувейта, Катара и Саудовской Аравии, но из-за военного конфликта на Ближнем Востоке поставки прекратились, а собственных запасов у страны мало. Власти разрешили заведениям общественного питания использовать уголь, древесину и керосин. Крематории были вынуждены перейти с газовых на электрические печи. Индийские СМИ сообщают, что многие магазины и торговые сети резко поднимают цены на товары повседневного спроса из-за ажиотажного спроса: потребители закупают огромные партии про запас. Кроме того, резко участились случаи краж из магазинов.

Пакистан и Бангладеш импортируют почти весь необходимый им газ из стран Персидского залива. Местные школы закрылись до конца месяца, занятия в университетах перевели в режим онлайн, а госслужащие теперь работают четыре дня в неделю.

В Бангладеш «в целях экономии» закрыты университеты. Приостановлена работа некоторых госпредприятий. Власти страны сообщили, что «премьер-министр уже зажигает только половину ламп в своем офисе» и «не пользуется кондиционером за исключением крайних случаев».

Алена Миклашевская