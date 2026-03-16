Скульптуру Церетели «Жены декабристов» увезут из Москвы для установки в Иркутске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в Иркутске установят масштабную скульптурную композицию народного художника СССР и РФ Зураба Церетели «Жены декабристов. Врата судьбы». Такое решение принято по итогам встречи с президентом Российской академии художеств Василием Церетели. Композиция была создана в 2008 году и до этого находилась на территории Галереи искусств Зураба Церетели в Москве. По словам губернатора, в Иркутске рассматривается несколько вариантов ее размещения, в том числе в исторической части города.

Композиция состоит из 11 трехметровых женских фигур, стоящих перед воротами высотой 4,7 м, на которых выгравированы имена известных ссыльных декабристов. В фигурах автор отобразил образы Марии Волконской, Екатерины Трубецкой, Натальи Фонвизиной, Елизаветы Нарышкиной и других жен декабристов. Композиция является частью серии монументальных образов «История России».

По мнению господина Кобзева, размещение в Иркутске памятника женам декабристов «имеет огромное значение и является символом исторической памяти». Организация перевозки скульптурной композиции и ее установка поручена зампреду регправительства Андрею Южакову, министру культуры Олесе Полуниной, мэру Иркутска Руслану Болотову.

Влад Никифоров, Иркутск