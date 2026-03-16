В Казани и Чебоксарах за 2025 год цены на комнаты выросли на 24%

В Казани и Чебоксарах за 2025 год выросла стоимость комнат на вторичном рынке жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани и Чебоксарах за 2025 год выросли цены на комнаты

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Казани комнаты за год подорожали на 24,3%. По этому показателю столицу Татарстана обогнал только Курск с ростом 30,8%. За Казанью следуют Чебоксары, где рост составил 24%.

В среднем по России стоимость комнаты достигла 1,5 млн руб., увеличившись на 6,1% за год. При этом предложение на рынке сократилось примерно на 20%.

Анна Кайдалова