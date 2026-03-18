Камчатка нагревается быстрее

Температура морской поверхности у берегов Камчатки последние несколько лет растет в четыре раза быстрее, чем в среднем за последние три десятилетия. К такому выводу пришли исследователи НИИ «Аэрокосмос» после анализа многолетних спутниковых (космических) и модельных данных.

Работа ведется в рамках Межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий на 2024–2026 годы по государственному заданию Минобрнауки России. Координатором программы выступает КамГУ имени Витуса Беринга. Руководит проектом академик РАН, доктор технических наук, профессор Валерий Бондур.

За тридцать лет непрерывных наблюдений температура морской поверхности в прибрежных акваториях Камчатки увеличилась почти на 2°C: средний темп роста составлял около 0,067°C в год. Однако начиная с 2019 года скорость потепления резко возросла и достигла 0,25°C в год. Ученые расценивают этот факт как тревожный и указывают на необходимость его учета при проведении экологических, биологических и климатических исследований в регионе.

Помимо температуры морской поверхности, в анализ были включены данные о сплоченности морского льда, уровне и солености морской поверхности. Специалисты провели физически обоснованное районирование прибрежных акваторий Камчатки, выделив районы с различной динамикой параметров водной среды. Наибольшее влияние на конфигурацию этих районов оказали температура и соленость морской поверхности. Они же стали ключевыми индикаторами наблюдаемых изменений.

Сложная пространственная структура выделенных районов обусловлена особенностями береговой линии полуострова, взаимодействием вод Тихого океана и Охотского моря, влиянием Восточно-Камчатского течения и рядом других факторов. Анализ пространственно-временных распределений температуры морской поверхности показал, что в целом тенденция к потеплению носит общий характер для всех прибрежных акваторий Камчатки вне зависимости от их локальных особенностей.

Для мониторинга использовались данные различных космических систем дистанционного зондирования Земли с глубиной ретроспективы от 30 до 40 лет. Такая глубина временного охвата позволяет с высокой достоверностью отделять долгосрочные климатические тенденции от краткосрочных сезонных колебаний. Наблюдения охватывали в том числе два ключевых района, подверженных антропогенным воздействиям: Авачинский залив площадью около 9800 кв. км и акваторию у юго-восточного побережья полуострова площадью около 24 тыс. кв. км.

Исследователи подчеркивают, что зафиксированное ускорение потепления напрямую связано с рисками развития вредоносных цветений водорослей в прибрежных акваториях. Согласно разработанной модели, критическую роль в запуске таких явлений играет комплекс факторов: аномальный рост температуры морской поверхности, повышение уровня фотосинтетически активной радиации и снижение скорости приповерхностного ветра. Примечательно, что, по данным спутникового мониторинга, температурные аномалии концентрируются именно вдоль восточной береговой линии Камчатки — в тех районах, где в 2020 году произошло катастрофическое цветение водорослей, затронувшее в том числе акваторию у Халактырского пляжа. Это цветение стало одним из отправных событий для развития данной научно-исследовательской работы и Межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий в целом.

По словам и. о. ректора КамГУ имени Витуса Беринга Ольги Ребковец, полученные данные имеют прямое значение для принятия управленческих решений в регионе. «Камчатка — уникальная экосистема, и любые изменения в состоянии ее прибрежных акваторий затрагивают и природу, и жизнь людей. Результаты этого мониторинга дают нам научно обоснованную картину происходящего. Именно такая база необходима для того, чтобы региональные и федеральные структуры могли действовать на опережение, а не реагировать постфактум»,— отметила она.

Полученные данные предполагается уточнить (результаты третьего, заключительного этапа НИР запланированы на 2026 год) и передать в профильные федеральные и региональные структуры: Министерство природных ресурсов и экологии, Росгидромет, правительство Камчатского края, а также Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Татьяна Мейлахс