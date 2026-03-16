Суд арестовал начальника управления капстроительства Горноуральского округа

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил под арест до 12 мая начальника МКУ «Управление капитального строительства Горноуральского городского округа» Константина Сайтбурханова, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый, будучи должностным лицом муниципального казенного учреждения, получил взятку в размере не менее 2 млн руб.

Постановление в законную силу не вступило.