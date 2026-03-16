Инвестиции в завод нефтяных насосов в Казани составили 4,35 млрд

В Казани в этом году планируют запустить первую очередь завода технологических нефтяных насосов на базе предприятия «Казанькомпрессормаш». Объем инвестиций в проект составит 4,35 млрд руб., сообщил глава администрации Советского района города Роман Фатхутдинов.

Запуск первой очереди производства запланирован на июнь. Предприятие сможет выпускать до 300 насосных систем в год.

Площадь производственных помещений составит 17,5 тыс. кв. м. Реализация проекта позволит создать 200 новых рабочих мест.

Анна Кайдалова