Футболиста «Оренбурга» дисквалифицировали за грубую игру на матче с «Крыльями Советов»
Футболист клуба «Оренбург» Евгений Болотов дисквалифицирован на два матча Кубка России. Решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).
Евгений Болотов дисквалифицирован за грубую игру в матче Кубка России с «Крыльями Советов». Полузащитник «Оренбурга» наступил открытыми шипами на голень соперника и продавил ее, создав угрозу безопасности.
За это игрока удалили на 50-й минуте. Кроме того, КДК РФС оштрафовал ФК «Оренбург» за неподобающее поведение команды (два удаления в матче в составе одной команды, кроме Болотова был удален Ираклий Квеквескири) на сто тыс. рублей.
«Крылья Советов» сыграли домашний матч с «Оренбургом» на стадионе «Солидарность Самара Арена» 4 марта. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу волжан.