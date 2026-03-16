Футболиста «Оренбурга» дисквалифицировали за грубую игру на матче с «Крыльями Советов»

Футболист клуба «Оренбург» Евгений Болотов дисквалифицирован на два матча Кубка России. Решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Евгений Болотов дисквалифицирован за грубую игру в матче Кубка России с «Крыльями Советов». Полузащитник «Оренбурга» наступил открытыми шипами на голень соперника и продавил ее, создав угрозу безопасности.

За это игрока удалили на 50-й минуте. Кроме того, КДК РФС оштрафовал ФК «Оренбург» за неподобающее поведение команды (два удаления в матче в составе одной команды, кроме Болотова был удален Ираклий Квеквескири) на сто тыс. рублей.

«Крылья Советов» сыграли домашний матч с «Оренбургом» на стадионе «Солидарность Самара Арена» 4 марта. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу волжан.

Георгий Портнов