Доля отказов по заявкам на потребкредиты в Удмуртии в феврале составила 71,8%

В феврале доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в Удмуртии составила 71,8%, что на 1 п. п. ниже, чем в январе. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом, по стране доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в феврале составила 75%, снизившись на 1,4 п. п. по сравнению с январем.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что банки продолжают повышать требования к качеству кредитных историй заемщиков, что влияет на уровень отказов.

