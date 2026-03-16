В Крыму задержан подозреваемый в передаче Украине сведений о воздушном прикрытии

ФСБ задержала 45-летнего жителя города Феодосия в Крыму. Его подозревают в сборе сведений о военных объектах в регионе, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (госизмена). Его арестовали.

По данным ФСБ, россиянин через мессенджер Telegram передавал украинским спецслужбам фото с данными о военной технике, которая обеспечивает «воздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса». Полученные сведения использовали для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям вооруженных сил России, уточнили в ведомстве.

На допросе мужчина признался, что был подписан на украинские каналы. Там участников просили фотографировать личный состав, технику, вертолеты и самолеты российской армии.