В Челябинске за зимний сезон катки посетили более 80 тысяч человек

Катки в Челябинске за зимний сезон посетили более 80,1 тыс. человек. Об этом сообщил 16 марта заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев на аппаратном совещании в мэрии.

Каток в детском парке имени Валентины Терешковой принял 46,1 тыс. горожан, в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина — почти 28 тыс. человек, в Городском саду имени Александра Пушкина — 12,8 тыс. челябинцев.

Перечисленные катки прекратили работу с 16 марта.

Ольга Воробьева