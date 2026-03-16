В Катав-Ивановске задержали пьяного водителя школьного автобуса

В Челябинской области сотрудники ГАИ выявили пьяного водителя школьного автобуса. Он отстранен от управления транспортом, сообщила пресс-служба ГАИ региона.

Инцидент произошел утром 16 марта в Катав-Ивановске. В 06:30 у дома 12 по Коммунальной улице инспекторы ДПС остановили школьный автобус «Газель». В ходе проверки документов у 42-летнего водителя выявили признаки алкогольного опьянения — запах алкоголя изо рта. На требование пройти медицинское освидетельствование он ответил отказом.

Детей в автобусе на момент проверки не было: водитель только выехал на маршрут.

В отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования) и отстранили его от управления транспортным средством. Водителю грозит штраф 45 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Всего за прошедшую неделю было выявлено и отстранено от управления 219 пьяных водителей.