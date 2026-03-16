Прокуратура назвала самый криминальный район Саратова и самое популярное преступление в регионе

В Саратовской области снизился уровень тяжкой преступности в общественных местах. Самым криминальным районом Саратова оказался Заводской, а самым распространенным преступлением — кража. Прокуратура региона отчиталась о преступлениях, совершенных в общественных местах, за два месяца 2026 года.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Преступлений на улицах стало меньше на 21% — надзорное ведомство зарегистрировало 428 случаев. Общее количество противоправных деяний в общественных местах возросло на 3,7% — с 1058 до 1097 случаев. На 77,3% снизилось число особо тяжких преступлений — с 22 до 5, на 39% — тяжких (с 41 до 25) и на 11,1% — средней тяжести (с 252 до 224). Преступность небольшой тяжести, наоборот, возросла на 13,5% — за два месяца зарегистрировано 843 случая.

В прокуратуре отметили, что чаще всего нарушают закон в общественных местах Заводского района (159 преступлений), Ленинского (153), Кировского (131) и Фрунзенского (83) районов Саратова. В Энгельсе таких случаев зарегистрировано 168, в Балакове — 74, в Балашове — 31. Среди муниципальных районов антилидером стал Марксовский — там за два месяца выявлено 27 противоправных деяний.

Кроме краж (732 случая), саратовцы совершают на улицах грабежи (27), умышленно причиняют вред здоровью средней тяжести (19), занимаются мошенничеством (19), угрожают убийством (16), наносят легкий вред здоровью (15), угоняют машины (14) и распространяют наркотики (5).

Так, 1259 преступлений в общественных местах совершили безработные, 1004 — рецидивисты, 494 из которых были ранее судимы. 313 противоправных деяний совершили женщины. 426 человек были нетрезвы на момент совершения преступления.

