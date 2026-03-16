В Орске при расчистке русла реки Урал причинен ущерб почве
В Орске Оренбургской области при расчистке русла реки Урал подрядчик незаконно снял плодородный слой почвы городских лесов, сообщили в прокуратуре региона.
«Сумма причиненного противоправными действиями ущерба превысила 2,8 млн руб.»,— говорится в сообщении ведомства.
Орский природоохранный прокурор обратился в суд с требованием о взыскании компенсации ущерба, причиненного окружающей среде. Суд удовлетворил иск.