Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Орске при расчистке русла реки Урал причинен ущерб почве

В Орске Оренбургской области при расчистке русла реки Урал подрядчик незаконно снял плодородный слой почвы городских лесов, сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сумма причиненного противоправными действиями ущерба превысила 2,8 млн руб.»,— говорится в сообщении ведомства. 

Орский природоохранный прокурор обратился в суд с требованием о взыскании компенсации ущерба, причиненного окружающей среде. Суд удовлетворил иск. 

Сабрина Самедова