В Орске при расчистке русла реки Урал причинен ущерб почве

В Орске Оренбургской области при расчистке русла реки Урал подрядчик незаконно снял плодородный слой почвы городских лесов, сообщили в прокуратуре региона.

«Сумма причиненного противоправными действиями ущерба превысила 2,8 млн руб.»,— говорится в сообщении ведомства.

Орский природоохранный прокурор обратился в суд с требованием о взыскании компенсации ущерба, причиненного окружающей среде. Суд удовлетворил иск.

