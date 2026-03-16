В Канаде двоих иранцев обвинили в убийстве оппозиционного иранского активиста

Власти Канады арестовали двоих уроженцев Ирана и предъявили им обвинения в «спланированном убийстве» соотечественника, критиковавшего режим аятолл. Как сообщает The New York Times (NYT), убийцы и жертва познакомились в соцсетях, где регулярно вступали в споры по поводу политической ситуации в Иране.

Обвинения стали результатом расследования полиции провинции Британская Колумбия по факту исчезновения 45-летнего Масуда Масджуди, математика, ранее преподававшего в университете. Он пропал в феврале, а в марте полиция обнаружила его тело.

В ходе расследования было установлено, что господин Масджуди был активным участником организаций, объединявших живущих за рубежом иранцев—противников режима в Тегеране.

Следствие указывает, что обвиняемые в убийстве активиста 48-летний Мехди Ахмадзаде Разави и 45-летняя Арезу Солтани познакомились с ним онлайн. При этом полиция указывает, что «точный мотив убийства пока еще устанавливается». Ни один из обвиняемых ранее не был замечен в противоправной деятельности.

Алена Миклашевская