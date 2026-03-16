В Коркино ввели режим повышенной готовности из-за обрушения коллектора

В микрорайоне Коркино, ограниченном улицами 30 лет ВЛКСМ, Сони Кривой, Мира и Ленина, ввели режим повышенной готовности из-за обрушения коллектора. Такое решение приняла комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации, сообщила пресс-служба мэрии.

В зону действия режима включены 20 многоквартирных домов, школа №2, Центр дополнительного образования детей и Коркинский горно-строительный техникум. После аварии подвалы домов 47, 49, 50, 50а на улице Мира и 10 на улице Ленина затопило фекальными стоками. Кроме того, есть угроза подмывания фундамента дома 8 на улице Ленина.

Подрядчик промыл коллектор и протолкнул новую трубу в старые лотки из лиственницы, однако это не помогло. Не удалось и откачать котлован, так как он быстро заполняется стоками. Как подчеркнули в администрации, работы также затруднены наличием рядом с местом обрушения сетей водо- и теплоснабжения, телефонной связи. Для восстановления канализационной сети необходимо полностью заменить трубу способом горизонтально-наклонного бурения, что могут сделать только специализированные организации. За неделю мэрия подготовит смету и определит подрядчика. Сотрудники Водоканала-Коркино продолжат постоянное перекачивание стоков по временной наземной ветке.

Виталина Ярховска