«Дело движется к развязке»

Никаких переговоров: Дональд Трамп отказался от диалога с Ираном. Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) назвал условием прекращения войны уход США с Ближнего Востока и компенсацию ущерба в результате бомбардировок. Между тем Израиль заявил о готовности вести боевые действия еще как минимум три недели. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что перспективы окончания операции станут понятными в ближайшее время.

Дональд Трамп делает все новые громкие заявления и раздает интервью, порой противоречивые. Общий смысл остается неизменным: в Иране мы побеждаем, а все, кто в этом сомневается, распространяют фейки внешних и внутренних врагов. К началу третьей недели совместной операции США и Израиля ситуация на военном и политическом театре выглядит следующим образом: режим аятолл по-прежнему у власти. Обстрелы еврейского государства и соседних арабских стран продолжаются. Ормузский пролив скорее перекрыт, нежели наоборот.

При этом, конечно же, мощь ударов первой армии мира и ее главного союзника не может не ощущаться. А союзники США очень просят Трампа поскорее заканчивать. Опросы показывают, что американцы в большинстве своем против войны у «чужих берегов». В стране растет цена на бензин — это первое, что волнует обывателя. Пусть мир вокруг рушится, исчезают цивилизации, но поездка на уикенд должна состояться. Глава Белого дома вынужден на все на это реагировать, в том числе и призывая к сознательности. Мол, потерпите же с вашим бензином, если ядерная бомба на вас упадет, никуда вы уже не поедете.

Что касается военной составляющей, сейчас на слуху остров Харк. Это сердце экономики Исламской Республики, через него проходит 90% нефтяного экспорта. 47-й президент Соединенных Штатов сообщил, что разбомбил там всю военную инфраструктуру, однако экономику пока трогать не стал. С явным намеком на то, что решение может измениться. В Персидский залив вроде бы идет подкрепление из 5 тыс. морских пехотинцев с кораблями поддержки. То есть рассматривается возможность точечной наземной операции, в том числе и по захвату острова Харк и других подобных территорий.

В этом можно угадать новый ультиматум Трампа: или идете на сделку, или уничтожаем экономику. Это также сигнал Китаю и другим потребителям иранской нефти — повлияйте на партнера. Трамп пытается расширить коалицию, мол, вам нужна хорошая жизнь — так помогите разблокировать Ормузский пролив. Заодно формируется новая база сторонников. Сложно сказать, насколько все это увенчается успехом.

Аятоллы выставляют свои условия прекращения войны. Естественно, для Вашингтона и Иерусалима все это совершенно неприемлемо. А что же Россия? Считается, что она от всего происходящего выигрывает. Вопрос это, конечно, спорный. Но цены на сырье растут, США на месяц сняли санкции со 100 млн баррелей российской нефти. Переговоры по Украине встали на паузу, которая рискует надолго затянуться. Ближний Восток проявляет интерес к украинским дронам и США как бы тоже.

Но Трамп подобное с гневом отрицает, одновременно требуя от Владимира Зеленского соглашаться на сделку с президентом России Владимиром Путиным. Так может показаться, что подобные заявления превращаются в каждодневную рутину. Тем не менее вернемся к Ирану. Козырей в рукаве у противоборствующих сторон остается не так уж много. Поэтому есть большие основания предполагать, что дело постепенно движется к развязке, что, впрочем, не означает, что война скоро закончится.

Дмитрий Дризе