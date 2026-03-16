АО «Протон-ПМ» многократно увеличило прибыль за счет субсидии

Чистая прибыль АО «Протон-ПМ» за 2025 год составила 2,162 млрд руб. (20,76 млн руб. в 2024 году). Выручка общества за указанный период выросла с 9 млрд руб. до 10,95 млрд руб. Основной объем средств (8,951 млрд руб.) общество получило за счет продажи продукции основного производства. В 2024 году этот показатель составил 6,86 млрд руб. От реализации продукции для нужд ТЭК общество получило 1,75 млрд руб.

Дебиторская задолженность АО превысила 7,14 млрд руб. В прошлом году на покрытие кредитов и займов на сумму свыше 2 млрд руб.

АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО “Энергомаш”» ГК «Роскосмос». Производственная площадка предприятия находится в Перми. Сегодня «Протон-ПМ» является ведущим предприятием российской космической отрасли, его основная специализация — изготовление ракетных двигателей и их составных единиц. Предприятие также производит продукцию в интересах авиадвигателестроения и топливно-энергетического комплекса.