Над Ульяновской областью сбиты пять беспилотников
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ минувшей ночью. Из них пять БПЛА было уничтожено над территорией Ульяновской области, сообщает Минобороны РФ.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По информации губернатора Ульяновской области Алексея Русских, место падения зафиксировано на территории Чердаклинского района. «Пострадавших нет. Работают спецслужбы», — уточнил глава региона.
Ограничения в местных аэропортах не вводились.