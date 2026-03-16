Над Ульяновской областью сбиты пять беспилотников

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ минувшей ночью. Из них пять БПЛА было уничтожено над территорией Ульяновской области, сообщает Минобороны РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации губернатора Ульяновской области Алексея Русских, место падения зафиксировано на территории Чердаклинского района. «Пострадавших нет. Работают спецслужбы», — уточнил глава региона.

Ограничения в местных аэропортах не вводились.

Георгий Портнов