Над Ульяновской областью сбиты пять беспилотников

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ минувшей ночью. Из них пять БПЛА было уничтожено над территорией Ульяновской области, сообщает Минобороны РФ.

По информации губернатора Ульяновской области Алексея Русских, место падения зафиксировано на территории Чердаклинского района. «Пострадавших нет. Работают спецслужбы», — уточнил глава региона.

Ограничения в местных аэропортах не вводились.

Георгий Портнов