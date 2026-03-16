Исполняющим обязанности генерального директора Инновационнопроизводственного технопарка «Идея» назначен Николай Абруков. Сведения об этом опубликованы на Rusprofile.

Исполняющим обязанности главы технопарка «Идея» идея стал Николай Абруков

Исполняющим обязанности главы технопарка «Идея» идея стал Николай Абруков

Согласно опубликованной информации, изменения вступили в силу 2 марта.

Ранее технопарк возглавлял Диас Сафин, который руководил организацией с сентября 2022 года.

ИПТ «Идея» работает в Казани с 2002 года и занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. У компании также есть лицензия на образовательную деятельность.

По итогам 2024 года выручка технопарка составила 200 млн руб., что на 13% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 69% — до 234 млн руб.

Анна Кайдалова