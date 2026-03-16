Боец MMA Вячеслав Дацик продолжит военную службу после смерти сына на СВО

Сын бойца смешанных единоборств (MMA) Вячеслава Дацика погиб в зоне СВО, однако его отец решил продолжать военную службу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение спортсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Дацик

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По сведениям агентства, 21-летний Ярослав Дацик погиб при ударе БПЛА. Его отец ранее заявлял, что будет вместе с сыном служить в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.

«Вячеслав продолжит служить в зоне СВО после смерти Ярослава, — сообщил собеседник ТАСС. — Сына похоронят в Москве, его тело доставит отец».

На счету Вячеслава Дацика 15 боев в MMA, он одержал семь побед (три нокаутом). Также он провел 10 поединков в боксе и одержал семь побед (четыре нокаутом). В феврале 2024 года стало известно, что спортсмен подписал контракт с Минобороны РФ.