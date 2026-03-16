В Башкирии выросли объемы железнодорожных перевозок

За первые два месяца года на железнодорожных станциях Башкирии погружено более 3,7 млн тонн товаров. По данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги, эти объемы на 2,1% превышают результаты начала прошлого года.

В январе—феврале на 3,3% (до 2,1 млн тонн) увеличилась погрузка нефти и нефтепродуктов, на 5,7% (до 425,4 тыс. тонн) — соды и химикатов.

При этом показатели за отдельный февраль оказались сопоставимы с объемами годовой давности — объемы погрузки составили 1,8 млн тонн. В январе на жд-станции погружено 1,9 млн тонн продукции.

Идэль Гумеров