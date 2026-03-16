«Известия»: на ПМЭФ-2026 запланировали бизнес-диалог России и США

На Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году (ПМЭФ-2026) запланирован бизнес-диалог между Россией и США. Об этом сообщил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.

«Темы сейчас дорабатываем, но, скорее всего, это потенциальные возможности взаимодействия российских и американских компаний»,— рассказал господин Эйджи «Известиям». Он добавил, что вопрос о составе американской делегации для участия в форуме находится на стадии проработки. По словам господина Эйджи, до ПМЭФ-2026 бизнес-встреч между российской и американской сторонами не запланировано.

ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. Ключевыми темами форума станут взаимодействие России с развивающимися рынками, технологии, энергетика, развитие новых бизнес-моделей. По оценкам экспертов, объем контрактов на форуме может превысить 7,5 трлн руб. Готовность участвовать в ПМЭФ выразила Саудовская Аравия.