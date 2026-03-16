Главе СКР доложат о ситуации с колясками для ребенка-инвалида в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя управления СКР по Башкирии Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела в связи с обращением о нарушении прав 11-летнего ребенка-инвалида в Уфе.

К главе СКР через информационный центр ведомства обратилась уфимка, ребенку которой диагностировали редкое генетическое заболевание. Согласно индивидуальной программе реабилитации, его должны были обеспечить инвалидными колясками. При обращении в профильные структуры заявительнице одобрили сертификаты на сумму, недостаточную для их покупки. Уполномоченные органы, куда обратилась уфимка, не смогли решить проблему, отметили в СКР.

Майя Иванова