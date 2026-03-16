В Перми строится хирургический стационар, который задаст новые стандарты медпомощи в Прикамье

В Перми полным ходом идет возведение нового хирургического стационара клиники «Лайт». Объект площадью 5 тыс. кв. м, запуск которого запланирован на конец 2026 года, позиционируется как многопрофильная площадка полного цикла – от диагностики до реабилитации. Передовые технологии, концентрация профильных специалистов и продуманная инфраструктура должны вывести медицинский сервис в регионе на новый уровень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Технологический фундамент

Клиника оснащается оборудованием экспертного класса. Как отмечают в компании, при формировании материально-технической базы ставка делается на решения, позволяющие выполнять как малоинвазивные, так и сложные открытые операции.

Как подчеркивают в холдинге, при формировании материально-технической базы стационара компания вкладывает все необходимые средства. Ключевая задача – обеспечить уровень оснащения, соответствующий ведущим федеральным центрам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Кадровая политика и мультидисциплинарность

Отдельный фокус сделан на формировании команды. В штат планируется набрать более 300 сотрудников, включая хирургический персонал, анестезиологов-реаниматологов и диагностов. Врачи различных специальностей будут работать в единой цифровой среде, что должно обеспечить скорость согласования тактики лечения. В клинике делают акцент на том, что приглашают к сотрудничеству лучших специалистов, готовых работать в формате мультидисциплинарных бригад.

Спектр хирургических направлений

Новый стационар охватит широкий перечень профилей. Среди ключевых направлений – акушерство и гинекология (включая реконструктивно-пластические и слинговые операции), колопроктология, травматология и ортопедия (от остеосинтеза до ревизионного эндопротезирования), урология, флебология, пластическая хирургия, а также операции на ЛОР-органах и эндокринной системе.

В клинике также будет развернуто реанимационное отделение для интенсивной терапии и послеоперационного наблюдения пациентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Новые возможности для региона

Ввод стационара в эксплуатацию позволит расширить доступность высокотехнологичной помощи для жителей Пермского края. В компании рассчитывают, что концентрация компетенций и современного оборудования снизит необходимость выезда пациентов в федеральные центры – многие сложные вмешательства можно будет выполнять на месте.

Строительная готовность объекта на начало 2026 года включает возведение несущих конструкций и прокладку инженерных сетей. Параллельно ведутся переговоры с поставщиками медтехники и кадровыми партнерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 3

Опрошенные эксперты рынка полагают, что в случае реализации заявленных параметров стационар «Лайт» способен задать новую планку качества для медицинских учреждений Прикамья – как по части технологической оснащенности, так и по уровню пациентского сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Лицензия № Л041-01167-59/01455105



ООО «Доктор Лайт Пермь»