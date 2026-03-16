МПГУ прокомментировал жалобы на невыдачу диплома без установки Мах

Руководство Московского педагогического государственного университета (МПГУ) заявило «РИА Новости», что информация о принуждении студентов к использованию мессенджера Max и отказе в выдаче дипломов при их несогласии является ложной.

«Информация ... не соответствует действительности», — указано в ответе администрации МПГУ.

Ранее в Telegram-каналах распространились предполагаемые скриншоты переписки в студенческом чате, а также скан «распоряжения» от 13 февраля «О проведении мероприятий по популяризации национального мессенджера Max». Согласно публикациям, студентам угрожали, что «без Max диплома на "Госуслугах" не будет», а недовольных приглашали «поговорить в деканате».