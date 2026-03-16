Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане утром сняли режим беспилотной опасности

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности, который объявили в 03:00. Сообщение об отмене поступило в официальное приложение МЧС России.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.

Об отмене режима сообщили в 08:14. В 08:02 для международных аэропортов Казани и Нижнекамска сняли ограничения.

Также сообщалось, что в Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах объявляли угрозу атаки БПЛА, ее отменили.

Анна Кайдалова