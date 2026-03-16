Уфимец обвиняется в покушении на убийство двух человек

Ленинский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30-пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в августе 2025 года фигурант уголовного дела возле дома №2 по Рабочей улице в Уфе во время конфликта с прохожим ударил его несколько раз ножом в грудь. Через несколько часов, взяв кухонный топор, обвиняемый подошел к троим незнакомцам возле магазина на улице Урицкого и ударил одного из них по голове, причинив ему множественные травмы. Благодаря вмешательству прохожих, своевременной медицинской помощи и сопротивлению пострадавших им удалось выжить.

Ранее неоднократно судимый обвиняемый частично признал вину.

Майя Иванова