В Уфе возбудили уголовное дело из-за обрушения кровли жилого дома

Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело по факту обрушения части кровли жилого дома на улице Гоголя об оказании небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Информацию о частичном обрушении кровли дома Ивана Шапина XIX века постройки выявили в соцсетях. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Они дадут правовую оценку бездействию сотрудников управляющей компании, ответственных за своевременную очистку крыши от снега.

Проверку также проводит прокуратура района.

Майя Иванова