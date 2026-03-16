Суд дал по 16 лет двум красноярцам, выбросившим с 4-го этажа новую знакомую

Красноярский суд вынес приговор двум мужчинам, выбросившим с 4-го этажа свою новую знакомую. За убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ) им назначили по 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

По информации прокуратуры края, по версии следствия, в мае прошлого года 19-летнюю девушку с маленьким ребенком, плачущую у магазина, заметил 43-летний красноярец. Узнав, что ей некуда идти, мужчина предложил переночевать в коммуналке, где он жил вместе с 61-летним соседом. В квартире они стали распивать спиртное, между ними произошел конфликт.

Старший из мужчин нанес гостье удар кулаком в шею, от которого она потеряла сознание. Собутыльники решили инсценировать несчастный случай. Они положили тело девушки на подоконник и выбросили из окна 4-го этажа. Пострадавшую с тяжелыми травмами нашли прохожие и вызвали медиков. Девушку отправили в больницу, где она скончалась.

Тем временем, злоумышленники вызвали полицию, чтобы передать ребенка. Стражам порядка они заявили, что нашли девочку на улице.

