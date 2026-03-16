Япония с опаской изучает возможность отправки войск в Ормузский пролив

Высокопоставленный представитель правящей в Японии Либерально-демократической партии Такаюки Кобаяши призвал к осторожности в принятии решения относительно развертывания Сил самообороны страны (SDF) для сопровождения судов в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

Господин Кобаяши заявил в телеэфире, что «не исключает возможности с юридической точки зрения», но развертывание SDF будет «чрезвычайно сложным». Оппозиция в лице главы «Альянса центристских реформ» Мицунари Окамото в том же эфире заявила, что премьер-министру Санаэ Такаити не следует давать «опрометчивых обещаний» президенту США Дональду Трампу. Встреча глав государств намечена на 19 марта в Вашингтоне.

14 марта Дональд Трамп заявил в соцсетях, что он хочет, чтобы Япония в числе других стран направила военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности прохода. В интервью NBC он отметил, что силы других стран должны присоединиться к американским для расчистки пролива от предполагаемых иранских мин.

Агентство отмечает, что SDF могут быть направлены за границу для материально-технической поддержки деятельности вооруженных сил США и других стран в случае вооруженного нападения на них (принцип коллективной самообороны), если ситуация будет угрожать выживанию Японии. Также отправка возможна в ситуации, которая «оказывает значительное влияние на мир и безопасность Японии». На данный момент правительство не установило в текущей ситуации условий, позволяющих использовать SDF в этих двух сценариях.

Эрнест Филипповский