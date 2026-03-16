Глава СКР заинтересовался делом о перебоях в водоснабжении поселка Увельский

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело о некачественном водоснабжении поселка Увельский. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, сообщил информационный центр СКР.

К главе СКР обратились жители Восточного квартала поселка Увельский. Они рассказали, что в 2023 году вышла из строя скважина, которая была их единственным источником водоснабжения. После этого в течение девяти месяцев воду в дома жителей не подавали. Впоследствии в поселке построили новое водозаборное сооружение, но в течение трех лет вода в детский сад и школу, а также в дома местных жителей поступает с регулярными перебоями.

Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли, мер к строительству резервных источников водозабора не принимается.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Андрею Щукину представить доклад по уголовному делу. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.