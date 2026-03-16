После рейда на проспекте Крузенштерна решается вопрос о возбуждении пяти дел

Полиция провела профилактический рейд в Василеостровском районе. По результатам проверки на проспекте Крузенштерна решается вопрос о возбуждении пяти уголовных дел, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Рейд, в котором были задействованы сотрудники миграционной, патрульно-постовой служб, ДПС, кинологи и оперативные подразделения, прошел 14 марта. Полицейские остановили за день около 470 автомобилей, проверили свыше 360 человек. Среди них было 56 иностранцев.

В результате рейда зафиксировали несколько десятков различных административных правонарушений, часть из них связана с нарушением миграционного законодательства и ПДД. Также решается вопрос о возбуждении не менее пяти уголовных дел. Большинство связаны с фактами краж и подделкой документов.

Татьяна Титаева