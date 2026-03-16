Дело экс-замначальника Омского учреждения ФСИН направлено на новое рассмотрение

Судебная коллегия Восьмого кассационного суда общей юрисдикции направила на новое рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего замначальника лечебно-исправительного учреждения №2 Александра Твардовского. С соответствующим представлением обратилась прокуратура региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: УФСБ России по Омской области

В декабре 2024-го Советский райсуд Омска признал подсудимого виновным по 10 эпизодам получения взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Ему назначили пять лет колонии строгого режима и штраф 3 млн руб. При этом суд не стал лишать осужденного специального звания «подполковник внутренней службы». Суд апелляционной инстанции отклонил требования прокуратуры об ужесточении наказания.

Согласно версии следствия, фигурант дела систематически получал от родственников осужденных взятки от 50 тыс. до 270 тыс. руб. и иное имущество. Взамен, установило следствие, он обеспечивал осужденным благоприятные условия содержания, а также содействовал в решении бытовых проблем.

В период с января 2019-го по июль 2021 года бывший замначальника исправительного учреждения получил более 1,3 млн руб., подсчитали правоохранители.

