СМЗ освоил производство сплавов редкоземов с магнием

ОАО «Соликамский магниевый завод освоило промышленное производство сплавов магния с редкоземельными металлами — неодимом, церием и лантаном. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Сплавы магния с добавлением церия, лантана, неодима используются авиационно-космической промышленности, автомобилестроении, энергетике, нефтегазовой отрасли. «Техника, производящаяся для этих отраслей, требует высокой удельной прочности материалов при повышенных температурах. «В частности, магний-неодимовый сплав применяется при создании камер сгорания авиационных двигателей», — цитирует пресс-служба генерального директора ОАО «СМЗ» Руслана Димухамедова.

ОАО «СМЗ» — старейший из ныне действующих магниевых заводов в мире. На его долю приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. Выручка предприятия за прошлый год составила 9,435 млрд руб., чистый убыток 3,2 млрд руб.