Из-за некачественного обслуживания жилого дома в Челябинске возбудили дело

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан) из-за некачественного обслуживания многоквартирного дома на улице Российской, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным СК, дом №297 на улице Российской ненадлежащим образом обслуживает управляющая компания. Кровля протекает, стены намокают, в квартирах образовались сырость и плесень, частично обваливаются потолки. Кроме того, часто отключается электроэнергия. На обращения жильцов УК не реагирует.

В ближайшее время следователи осмотрят дом вместе с представителями администрации города, Госжилинспекции Челябинской области и управляющей компании. Будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска