Глава Кировского района Самары закрыл голосование по поводу перехода в Max

Глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков закрыл опрос о возможном переходе в мессенджер Max на фоне замедления работы Telegram. Пост с голосованием был опубликован в Telegram-канале чиновника, но пользователи сначала не могли проголосовать против — реакция «дизлайк» под записью оказалась отключенной.

На отсутствие отрицательной реакции обратили крупные Telegram-каналы и сообщества в соцсетях. Канал чиновника, у которого 2,7 тыс. подписчиков, посетили более 300 тыс. пользователей мессенджера, многие из которых стали ставить «дизлайки». Игорь Рудаков в сложившейся ситуации закрыл опрос.

«Что то слишком много "жителей" Кировского района пришло обсудить данную тему.... Пока без эмоций!» — написал чиновник.

