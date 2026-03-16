В Челябинске завели дело после обрыва качелей и травмы девочки

Следственный отдел по Советскому району Челябинска СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Причиной стало травмирование девочки после обрыва качелей, сообщает пресс-служба госоргана.

Информация об инциденте появилась в СМИ. По данным СК, 13 марта на детской площадке в одном из дворов на улице Троицкой 14-летняя девочка качалась на качелях. Когда они оборвались, подросток травмировала голову. Ребенку потребовалась помощь медицинских работников.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности качелей.

Виталина Ярховска