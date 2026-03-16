Судья матча по хоккею с мячом «Кузбасс» — «Динамо» отстранен до конца сезона

Судейско-экспертная комиссия (СЭК) Федерации хоккея с мячом России отстранила судью Дмитрия Масляева от обслуживания матчей Суперлиги до конца сезона. Решение было вынесено 15 марта по итогам обсуждения действий арбитра в последнем матче полуфинальной серии между кемеровским «Кузбассом» и московским «Динамо».

13 марта в Кемерове «Кузбасс» уступил со счетом 2:3 в матче и, в результате, 1:3 в серии до трех побед. Согласно решению СЭК, главный судья матча Дмитрий Масляев допустил несколько ошибок, повлиявших на исход игры. Так, на 71-й минуте он должен был назначить 12-метровый штрафной удар в пользу сибиряков и удалить двух динамовцев на 10 минут каждого за подножку и блокировку. С другой стороны, на 60-й минуте главный арбитр не удалил игрока «Кузбасса» за бросок мяча по воротам после остановки игры, «что привело к ненужной конфронтации игроков обеих команд».

«Кузбассу» предстоит серия матчей за третье место с «Водником». Первый раз команды встретятся в Архангельске 20 марта.

