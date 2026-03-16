Челябинская область потеряла позиции в рейтинге по уровню безработицы

В четвертом квартале 2025 года уровень безработицы в Челябинской области составил 1,7%. Регион занял 34-е место среди субъектов России в рейтинге от «РИА Новости».

В предыдущем рейтинге, который проводился по итогам второго квартала прошлого года, Южный Урал был на 21-й позиции с показателем уровня безработицы 1,6%. При этом к концу 2025-го показатель не изменился к аналогичному периоду 2024 года и составил 1,7%.

Лидерами списка стали Москва (уровень безработицы в четвертом квартале 2025 года — 0,8%), Новгородская (0,8%) и Калужская (0,9%) области. Последние места заняли республики Ингушетия (25,5%), Дагестан (11,2%) и Карачаево-Черкесская (7,1%).

