В Оренбуржье мигранты похитили мать бойца, пропавшего без вести на СВО
В Сорочинске группа мигрантов похитила местную жительницу. Об этом в соцсетях сообщают ее родственники.
В семье похищенной уверены, что мигрантов интересуют социальные выплаты за пропавшего без вести на СВО сына. Родственники обратились в полицию, но, по их словам, помощи не последовало. Отмечается, что выходцы из Таджикистана угрожают семье женщины расправой.
Получить оперативный комментарий в УМВД по Оренбургской области не удалось.