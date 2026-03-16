Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Двух девочек-подростков достали из канавы в Ленобласти

Спасатели помогли выбраться из канавы в Мурино двум подросткам. После операции несовершеннолетних госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба».

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

Вызов о необходимости помочь детям поступил специалистам накануне в 20:45. В районе стройки на Романовской улице в Мурино в болотистой почве застряли девочки 14 лет.

Сотрудники учреждения использовали веревку и щит, чтобы помочь несовершеннолетним. После этого их доставили в больницу в Токсово.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все