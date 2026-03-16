Явка на выборах депутатов Верховного народного собрания КНДР составила 99,99%

В КНДР на выходных прошло голосование на выборах депутатов высшего законодательного органа, Верховного народного собрания 15-го созыва, явка составила 99,99%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.

ЦИК отмечает, что в голосовании по собственному желанию принимали участие граждане КНДР, вернувшиеся специально из других стран. «Престарелые и больные избиратели опускали бюллетени в переносные урны», приводит ЦТАК сообщение комиссии.

Агентство сообщило, что лидер страны Ким Чен Ын голосовал на Чхонсонской молодежной шахте при Угольном объединении молодежи Сунчхонского бассейна. Сейчас в окружных избиркомах идет подсчет голосов.

Эрнест Филипповский