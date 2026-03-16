«Т Плюс» готовится к «большой воде» в Пермском крае

В Пермском филиале «Т Плюс» дан старт ежегодной подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка. По прогнозам синоптиков, снег в регионе начнет активно таять уже на этой неделе.

На всех предприятиях филиала созданы специальные комиссии, которые будут координировать действия в паводковый период. Опираясь на опыт прошлых лет, энергетики разработали детальный план превентивных мер. В фокусе внимания – надёжность работы гидротехнических сооружений: плотины Широковской ГЭС и водозаборного узла Чайковской ТЭЦ-18. Специалисты уже проводят ревизию ливнёвок и дренажей, проверяют готовность помещений, которые могут попасть в зону подтопления.

Особый этап – усиленный контроль за тепловыми сетями. В зоне ответственности филиала (Пермь, Краснокамск, Березники, Чайковский, Лысьва, Губаха, Усолье, Кондратово, поселки Майский, Марковский, Прикамский, Пыскор, Железнодорожный) организован ежедневный мониторинг состояния опор трубопроводов. Если талые воды начнут скапливаться, аварийные бригады готовы оперативно откачивать воду из тепловых камер и колодцев. Для этого наготове – парк насосного оборудования и спецтехники.

Чтобы оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, налажено постоянное взаимодействие с краевыми властями, муниципальными противопаводковыми комиссиями и подразделениями МЧС.

После прохождения паводка энергетики проведут обследование гидротехнических сооружений, дорог, систем техводоснабжения и других объектов – чтобы вовремя выполнить все необходимые ремонты.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,2 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 188 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 506 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 51,8 тыс. Гкал/ч.

